Дрон-камикадзе ВСУ атаковал спиртзавод в Курской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по насосной станции спиртзавода «Курскпродукт» в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, объект был атакован 16 февраля около 18:00. Дрон-камикадзе обстрелял насосную станцию предприятия возле села Попово-Лежачи Глушковского района, которая находится в 2,5 км от российско–украинской границы.

Как отмечается, в результате обстрела никто не пострадал, повреждены трактор и автомобиль.

По информации Shot, предприятие было основано в 1865 году. Оно занимается выпуском этилового спирта.

17 февраля сообщалось, что российским средствам ПВО удалось сбить украинский БПЛА в районе города Курчатова, где расположена Курская АЭС. В этот же день Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Кульбаки Глушковского района Курской области.

Ранее сообщалось, что Запад хочет оснастить ВСУ дронами с искусственным интеллектом.