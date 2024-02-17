В аэропорту Гомы в Конго произошел взрыв

На территории аэропорта города Гома — административного центра провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) — взорвалась бомба. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти и администрацию аэропорта, передает ТАСС.

Данных о пострадавших или ущербе от взрыва бомбы пока нет.

До этого Вооруженные силы Конго отвергли утверждения повстанцев из группировки «Движение 23 марта» о присутствии российской частной военной компании (ЧВК) на востоке страны.

В Конго в начале 2022 года возобновились бои между правительственными частями и повстанцами из «Движения 23 марта». Позднее было достигнуто решение прекратить боевые действия на востоке республики между отрядами «М23» и конголезскими войсками.

В декабре 2023 года Восточноафриканское сообщество (ВАС) начало выводить войска из Демократической Республики Конго. Решение о выводе войск ВАС было принято после того, как ДР Конго отказалась возобновлять действие мандата на присутствие солдат на востоке страны после 8 декабря.

Ранее Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты в Нигере.