В Запорожской области планируют разминировать поля этом году

Поля в Запорожской области, находящиеся возле линии боевого соприкосновения (ЛБС), полностью разминируют для полноценного ведения сельского хозяйства. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим сегодня все показатели, мы видим работу почти всех колхозов. К линии боестолкновения ситуация сложнее, потому что еще не все поля разминированы. И пока не можем их отдать в эксплуатацию. В этом году эта ситуация будет закончена полностью, потому что наша комендатура очень активно ведет разминирование полей», — сказал Балицкий.

По его словам, существует карта разминирования, по которой поля очищаются от металла.

В ноябре 2023 года в ООН заявляли, что Россия сделала из Украины крупнейшее в истории минное поле. Управляющий программой по разминированию Организации Объединенных Наций на Украине Пол Хеслоп обратил внимание, что дальнейшее продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало практически невозможным из-за действий России. Он отметил, что сейчас на Украине наблюдается самое масштабное заминирование территории и самое большое количество неразорвавшихся боеприпасов в Европе со времен Второй мировой войны.

Ранее украинский фермер рассказал о сожжении полей для поиска российских мин.