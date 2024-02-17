В Курской области вновь объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе во второй раз за ночь объявлена угроза ракетной атаки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения», — поделился губернатор.

Он посоветовал местным жителям укрыться в помещениях без окон в случае нахождения дома. Либо следует спуститься в паркинг, подземный переход или зайти в ближайшее здание.

До этого губернатор Старовойт сообщал, что в регионе работает система противовоздушной обороны.

Он также сообщал, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Ракетная опасность была объявлена в Курской области и столице региона.

Также ракетную опасность объявляли в Белгороде.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».