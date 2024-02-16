Власти Запорожской области планируют создать добровольческий батальон из пленных ВСУ

Власти Запорожской области рассматривают возможность формирования добровольческого батальона, состоящего из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен на поле боя. С таким заявлением выступил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, чьи слова передает ТАСС.

В материале отмечается, что данная инициатива последовала за примером Донецкой народной республики (ДНР), где уже сформирован батальон имени Богдана Хмельницкого, который принимает активное участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Мы у себя тоже формируем нечто подобное, сейчас проходим процедуру согласования», — пояснил глава региона.

Балицкий отметил, что в последнее время в Запорожье участились случаи перехода солдат ВСУ на российскую сторону. Он отметил, что количество пленных растет, среди них много тех, кто сдается «гражданскими» путями, например, пытаясь бежать из госпиталя на территорию Украины.

«В ближайшее время выйдем с инициативой», — заверил губернатор.

В ноябре первая группа бывших украинских военнопленных, состоящих в российском батальоне имени Богдана Хмельницкого, отправилась на боевое задание.

Ранее украинский военнопленный рассказал о потерях в своем батальоне.