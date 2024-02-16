КГБ Белоруссии раскрыл подробности задержания диверсантов СБУ

В КГБ Белоруссии рассказали подробности задержания диверсантов СБУ. Подробности задержания публикует агентство БелТА.

«У задержанных были обнаружены взрывные устройства и иные средства поражения. Было принято решение о введении режима контртеррористической операции на территории Лельчицкого района», — говорится в сообщении.

Район был блокирован, на приграничном участке были задержаны участники диверсионно-разведывательной группы, состоящей из граждан Украины, Белоруссии и их пособников.

До этого глава государства Александр Лукашенко заявил, что задержанные на украинско-белорусской границе диверсанты перебрасывали взрывчатку для диверсий на территории России и Белоруссии.

В январе госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что белорусские спецслужбы обладают информацией о составе боевых ячеек, которые готовятся в соседних странах для переворота в республике.

Ранее в граничащем с Украиной районе Белоруссии ввели контртеррористический режим.