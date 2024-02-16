Сирены воздушной тревоги прозвучали во всех украинских регионах

Зона воздушной тревоги распространилась на все регионы Украины. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации республики.

Согласно информации национального ресурса по оповещению населения, сирены тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. Эти регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Тревога также звучит в подконтрольных украинским властям частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Чуть ранее в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины был зафиксирован взрыв.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.