В центральной части Украины произошел взрыв

В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины зафиксирован взрыв. Об этом сообщает локальная газета «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Кропивницком прогремел взрыв», — указывается в публикации.

Иной дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

Накануне несколько взрывов произошло в Ивано-Франковской области на западе Украины. Кроме того, во Львове повреждение получила трансформаторная подстанция.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.