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Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

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РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, на этом направлении военные ВС России также отразили 46 атак Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Богдановка, Клещеевка, Красное, Ленинское, Новомихайловка и Шумы Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, в ведомстве заявили, что войска РФ поразили подразделения ВСУ и Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка ДНР.

По информации Минобороны, общие потери противника на Донецком направлении составили свыше 1820-ти военных, 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии.

16 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска покинули несколько своих укрепленных районов, расположенных под городом Донецком.

В этот же день министерство обороны РФ сообщило, что российские военные взяли под свой контроль несколько позиций ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловки. Последний расположен на Южно-Донецком направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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