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В ВСУ пожаловались, что сойдут с ума в окопах без ротации

Mundo: ВСУ призвали провести новую мобилизацию, чтобы не сойти с ума без ротации

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Reuters

Украинские военнослужащие заявляют, что сойдут с ума в окопах без ротации сил, они призывают власти Украины как можно скорее провести новую мобилизацию. Об этом сообщает испанская газета Mundo.

По словам военного, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) всегда был дефицит боеприпасов, но в данный момент основной проблемой является нехватка людей — некоторые бригады заполнены только на 50%.

«Необходимо провести новую мобилизацию, чтобы как можно скорее укомплектовать части, потому что, если не будет ротации, мы с ума сойдем в окопах... У нас также не хватает подготовленных людей: инженеров, механиков, топографов», — подчеркнул он.

До этого глава региональной администрации Роман Старовойт заявлял, что украинские военнослужащие обстреляли Рыльский район Курской области. По его словам, в результате обстрела на данной территории была повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии жителей Белгорода, пострадавших при атаке ВСУ 15 февраля.

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