Лавров заявил, что иностранные наемники покидают Украину

На Украине осталось менее половины иностранных наемников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины», передает РИА Новости.

По его словам, этих наемников, которые воевали на стороне украинских Вооруженных сил, было «тысячи», сейчас осталось меньше половины. Кто-то уехал, кто-то нашел «свой бесславный конец» на поле боя.

В ходе этой же встречи Лавров заявил, что Европейский союз составил рекомендации для Украины — необходимо делать ставку на передачу республике дальнобойного оружия, чтобы «достать до сердца России».

В декабре прошлого года в интервью программе «Большая игра» на Первом канале Лавров заявлял, что у МИД РФ есть все основания полагать, что в военных действиях на Украине участвуют кадровые военные НАТО.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.