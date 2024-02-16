В Николаевской области зафиксировали повреждение портовой инфраструктуры

Объект портовой инфраструктуры, расположенный в Николаевской области Украины, получил повреждения. Об этом сообщил глава региональной администрации Виталий Ким, опубликовав соответствующее заявление в личном Telegram-канале.

«[Поврежден] объект транспортной и портовой инфраструктуры», — написал он.

Ким уточнил, что речь идет об одном из объектов в городе Очакове. Также, по словам руководителя областной администрации, в населенном пункте было повреждено предприятие.

15 февраля украинское министерство энергетики заявило о повреждении трансформаторной подстанции в городе Львове. Незадолго до этого местные СМИ сообщили, что в населенном пункте произошли несколько мощных взрывов.

В тот же день глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров рассказал, что в городе Запорожье зафиксировали повреждение инфраструктурного объекта. Соответствующая информация появилась после того, как в административном центре региона произошла серия взрывов. Однако подробности о ситуации в населенном пункте не поступали.

Ранее в городе Днепре из строя вышла тепловая электростанция (ТЭС).