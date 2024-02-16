Офицер украинской армии в отставке Игорь Лапин предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять территории, в том числе подконтрольный Киеву город Запорожье. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, к потере города может привести нехватка вооружения и оборонительных средств.

В эфире украинского телеканала «Прямой» он сказал, что ВСУ очень нуждаются в пополнении личного состава. Также он считает, что новая мобилизация в стране неизбежна, потому что в противном случае не будет людей для удержания линии фронта.

До этого российская газета «Арсенал Отечества» сравнила распорядок дня пленных солдат ВСУ с санаторным. По словам журналистов, украинские военнопленные встают в 6:00 и до 7:00 у них есть время на утренний туалет, а еще целый час — с 7:00 до 8:00 отведен на завтрак. При этом в российской армии, по распорядку дня, на завтрак, обед или ужин отводится только по 20-30 минут, часто — еще меньше.

После завтрака проводится часовая поверка — проверяется наличие всех военнопленных, отметило издание. После 9:00 и до 12:00 наступает время «прогулки» — военный эксперт и главный редактор журнала Виктор Мураховский пояснил, что под этим словом понимается «свободное время», так как ни к каким работам военнопленных не привлекают.

Ранее на Херсонском направлении появился «подземный город» для бойцов ВС РФ.