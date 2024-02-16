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На Западе заявили, что не верят в «планы» России атаковать НАТО

FT: в НАТО не верят заявлениям Запада о «планах РФ» атаковать альянс

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В ряде стран НАТО скептически относятся к заявлениям о том, что Россия якобы намеревается напасть на одну из стран организации. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного чиновника из США.

По словам собеседника издания, Россия серьезно относится к обязательствам стран – членов НАТО по статье 5 и не хочет вступать в прямой конфликт с альянсом.

В 5-й статье устава НАТО говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну – члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.

В последние месяцы западные СМИ и политики начали активно говорить о возможной атаке России на страны Североатлантического альянса в случае победы над Украиной.

11 февраля экс-президента США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Южной Каролине заявил, что в случае своего переизбрания не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.

Действующий президент США Джо Байден счел, что Трамп своими высказываниями побуждает президента России Владимира Путина к нападению на НАТО.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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