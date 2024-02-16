Офицер отряда «Шторм» оценил отправку бывших заключенных в зону СВО

Заместитель командира отряда «Шторм» 136-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ с позывным «Лотос» заявил, что по некоторым статьям бывших заключенных допустимо привлекать к службе в армии. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам российского бойца, структура и характер отношений в армии в некоторой степени схожи с правилами поведения в местах лишения свободы. В связи с этим бывшие заключенные, которые попадают на фронт, оказываются «достаточно системными» людьми.

«Конечно, они не лишены плохих привычек и всяких негативных вещей, но около 40% из них хорошо вписывались к нам, и мы с ними достаточно успешно выполняли задачи», — уточнил источник издания.

Он добавил, что граждане всегда будут обращать внимание на совершенные бывшими заключенными преступления. В данном случае речь идет именно о тех людях, которые получили амнистию благодаря участию в специальной военной операции (СВО).

Но, как сказал «Лотос», даже не бывавшие в тюрьме люди способны на злодеяния. При этом никаким общественным работам не под силу перевоспитать человека так, как это происходит на поле боя, резюмировал российский боец.

Ранее в Государственной думе РФ предложили проверять заключенных, желающих отправиться в зону СВО.