Российские артиллеристы остановили под Купянском попытку прорыва, предпринятую подразделениями Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает министерство обороны России.

В отражении атаки принимали участие батареи 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

«На Купянском направлении украинские боевики предприняли очередную попытку прорвать российскую линию обороны. Наши разведчики заметили их с воздуха еще на подходах к рубежам. Точным огнем 122-миллиметровых орудий наступление удалось остановить», — сообщили в Минобороны.

В сообщении отмечается, что это не первая попытка украинских подразделений осуществить прорыв в этой зоне, однако и на этот раз ВСУ не смогли добиться успеха. Кроме того, в ходе атаки они потеряли до 105 солдат, одну самоходную гаубицу Caesar и САУ «Гвоздика».

До этого стало известно, что в зоне боевых действий российские войска включают для Вооруженных сил Украины (ВСУ) похоронный марш для деморализации личного состава.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.