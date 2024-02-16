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В российской армии придумали новый метод морального давления на ВСУ

Минобороны: российские войска включают ВСУ похоронный марш для деморализации

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Evgeniy Maloletka/AP

В зоне боевых действий российские войска включают для Вооруженных сил Украины (ВСУ) похоронный марш для деморализации личного состава. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — рассказали представители группировки «Восток».

Альтернативной части выступает запись звука передвижения большого количества тяжелой боевой техники. Эти методы призваны напугать украинских военнослужащих и лишить их решимости сопротивляться. Чаще всего в сторону украинских позиций транслируются призывы сложить оружие.

По данным Минобороны России, на участках фронта, где против ВСУ использовалось такое психологическое оружие, украинские солдаты охотнее сдавались в плен.

До этого газета «Арсенал Отечества» сравнила распорядок дня пленных солдат ВСУ с санаторным.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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