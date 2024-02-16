В Белом доме спрогнозировали результаты операции ЦАХАЛ в Рафахе

Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в палестинском Рафахе приведет к катастрофе среди мирного населения сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.

«В отсутствие такого плана крупная операция в Рафахе обернулась бы катастрофой. Мы продолжаем обсуждать с нашими израильскими партнерами, как мог бы выглядеть такой план», — утверждает Кирби.

Однако пока в США не могут предложить альтернативное решение — Кирби также отверг мнение заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, который назвал радикальное палестинское движение ХАМАС «политическим движением», а не «террористической организацией».

Кирби отметил, что по мнению США, ХАМАС не остановится, пока не уничтожит еврейское государство.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет воевать до победы, а Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в том числе будет наступать на Рафах — самый южный город сектора Газа.

Куда именно будут направлены палестинские беженцы, ранее покинувшие северную часть анклава, в том числе город Газа, израильский премьер не уточнил.

Ранее сообщалось о продлении переговоров по сделке Израиля и ХАМАС.