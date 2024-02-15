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Столтенберг сообщил о планах поставить Украине миллион беспилотников

Столтенберг: группа стран НАТО планирует поставить Киеву миллион беспилотников

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Shutterstock

Группа стран — членов НАТО приняла решение поставить 1 млн беспилотников Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны государств НАТО в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Группа союзников собралась вместе с целью поставить 1 млн беспилотников Украине», — сказал генсек.

15 февраля Столтенберг также сообщил, что страны — члены НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Киеву.

До этого специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что закупкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины занимаются чиновники, которые технически безграмотны.

По его словам, многие из украинских чиновников, ответственных за беспилотную авиацию, никогда не занимались разработкой и производством дронов. Следствием этого является то, что власти Украины массово заказывают БПЛА у перекупщиков, которые только собирают на местах коммерческие модели из зарубежья, сказал Касьянов.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили новые беспилотники с искусственным интеллектом.

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