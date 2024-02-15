Украинские военные эвакуировали раненого российского командира морских пехотинцев с позывным «Хищник», взявшего их в плен. Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».

Отмечается, что это случилось в начале февраля во время штурма Новомихайловки взводом 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского морского флота (ТОФ). «Хищник» был ранен дроном, но до 9 февраля он продолжал руководить штурмовым взводом. После этого командира удалось эвакуировать благодаря ухудшившимся погодным условиям, которые не позволяли ВСУ использовать аэроразведку и FPV-дроны. Сообщается, что «Хищник» находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

15 февраля советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сказал, что часть группировки Вооруженных сил Украины под Донецком оказалась в окружении российских войск.

В этот же день сообщалось, что украинские власти, вероятно, начали готовить граждан к возможной сдаче донецкого города Авдеевки.

До этого стало известно, что артиллеристы «Запада» успешно нейтрализовали ракетно-артиллерийскую установку «Град» украинских Вооруженных сил (ВСУ) в направлении Купянска.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что войска несут потери из-за применения Россией управляемых авиационных бомб.

Ранее в Киеве заявили, что Владимира Зеленского заставит пойти на мир очередной котел для ВСУ.