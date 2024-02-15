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Страны НАТО подписали контракты по производству оружия для Украины

Страны НАТО подписали контракты по производству оружия для Киева на $10 млрд

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Страны-члены НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Столтенберг отметил, что 15 февраля он будет председательствовать на заседании Совета Украина — НАТО (СУН), где будет обсуждаться помощь Киеву.

«Мы должны нарастить производство. Страны НАТО за последние месяцы смогли согласовать и подписать контракты (на производство оружия и боеприпасов) на $10 млрд», — сказал он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что партнеры Соединенных Штатов по Организации Североатлантического договора (НАТО) должны нарастить помощь Украине, в противном случае американцам нужно поставить свои интересы на первое место.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили наращивание оборонного производства для помощи Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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