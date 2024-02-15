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В Польше сообщили о «повышенной активности российской авиации»

Польша подняла в небо военные самолеты из-за активности дальней авиации ВС РФ

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Alik Keplicz/AP

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в небо были подняты самолеты республики. Решение было принято в связи с «активностью авиации РФ», передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

В польских войсках подчеркнули, что Варшава зафиксировала «повышенную активность» дальней российской авиации. По данным оперативного командования армии страны, активизация Военно-воздушных сил (ВВС) РФ была связана с планами нанести ракетные удары по украинским объектам.

«Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.

Также в заявлении подчеркивается, что власти республики приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности ее воздушного пространства. Варшава продолжает внимательно следить за ситуацией.

Утром 15 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Особый режим ввели в 4:32 мск, и он продолжал действовать до 7:07 мск.

Ранее в министерстве обороны Польши объяснили, почему поднимают самолеты при объявлении воздушной тревоги на Украине.

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