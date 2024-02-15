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Еще два отряда из бывших бойцов ЧВК «Вагнер» пополнили спецназ «Ахмат»

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о пополнении спецназа выходцами из «Вагнера»

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Евгений Биятов/РИА Новости

В состав спецподразделения «Ахмат» вошли еще два отряда бывших бойцов ЧВК «Вагнер» общей численностью более тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замкомандира 2-го армейского корпуса и командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

«Хочу отметить, что отдельно еще два отряда у меня зашли в «Ахмат», подписали контракт с Министерством обороны. Это уже получается полноценных три отряда, состоящих из бойцов ЧВК «Вагнер», — рассказал Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», первый из новых отрядов насчитывает 680 человек, а второй — 380. Все они, как отметил Алаудинов, выбрали службу в «Ахмате», так как в спецназе уважительно относятся к бойцам.

О том, что в составе «Ахмата» появился отряд, состоящий из бывших бойцов «Вагнера», стало известно в начале ноября 2023 года. Группа получила название «Камертон», в нее вошли экипажи бронегрупп, артиллеристы, штурмовики и командиры, которые до этого служили в ЧВК.

Ранее в Госдуме раскрыли текущий статус ЧВК «Вагнер».

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