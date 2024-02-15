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Дрон попытался атаковать нефтебазу в Белгородской области

Shot: БПЛА попытался ударить по Губкинской нефтебазе в Белгородской области

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Shutterstock

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попытался атаковать Губкинскую нефтебазу, расположенную в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Журналисты рассказали, что дрон самолетного типа залетел в воздушное пространство РФ в ночь на 15 февраля около 00:00. Впоследствии обломки устройства обнаружили на территории нефтебазы ОАО «Белгороднефтепродукт», которая находится в селе Долгое.

«Предварительно, дрон был сбит», — говорится в публикации.

В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Также на объекте не было зафиксировано никаких разрушений.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что одна из местных нефтебаз подверглась атаке со стороны украинского БПЛА. Речь идет об объекте в Курском районе, где после атаки начался пожар.

После этого на место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб. К текущему моменту никаких сведений о пострадавших не поступало. Глава региональной администрации, в свою очередь, призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее три украинских дрона атаковали город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция (АЭС).

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