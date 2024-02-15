В Киеве и 12 украинских регионах объявили воздушную тревогу

В 13 регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает официальный сайт по оповещению населения.
Вначале сирены прозвучали в шести украинских областях: Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской. Затем воздушная тревога распространилась на столицу страны Киев и еще шесть регионов: Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Кировоградскую, Черкасскую и Черниговскую области.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Харьковской области Украины.
Накануне взрывы произошли на территории города Херсона, который контролируется украинскими властями.
В ночь на 14 февраля в семи регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, о возможной опасности предупредили жителей Черкасской и Харьковской областей.
Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.