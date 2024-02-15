Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Киеве и 12 украинских регионах объявили воздушную тревогу

В Киеве и 12 регионах Украины была объявлена воздушная тревога

close
100%
Shutterstock

В 13 регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает официальный сайт по оповещению населения.

Вначале сирены прозвучали в шести украинских областях: Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской. Затем воздушная тревога распространилась на столицу страны Киев и еще шесть регионов: Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Кировоградскую, Черкасскую и Черниговскую области.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Харьковской области Украины.

Накануне взрывы произошли на территории города Херсона, который контролируется украинскими властями.

В ночь на 14 февраля в семи регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, о возможной опасности предупредили жителей Черкасской и Харьковской областей.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами