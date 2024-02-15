Стало известно о планах НАТО по созданию центра подготовки бойцов ВСУ

Руководство Североатлантического альянса планирует создать центр по подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает испанская газета El País, ссылаясь на внутренние источники, знакомые с ходом ситуации.

«Проект <...> призван помочь Киеву не только в оборонной подготовке военных», — указывается в материале.

Согласно информации издания, также необходимо научить бойцов «стратегии и управлению», что впоследствии расширит актуальную миссию Евросоюза и натренирует украинских военных до эталонов уровня НАТО.

По данным собеседников издания, власти Польши выразили готовность разместить данный центр на своей территории. Финальное одобрение данного проекта должно быть получено в ходе саммита альянса в июле 2024 года, заключается в публикации.

В ноябре сообщалось, что в Румынии занимаются подготовкой учебного центра для обучения летчиков Вооруженных сил Украины на истребителях F-16, такие базы могут появиться и на Украине.

Ранее ВС РФ уничтожили украинский центр подготовки и применения БПЛА в зоне СВО.