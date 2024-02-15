Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах НАТО по созданию центра подготовки бойцов ВСУ

El País: НАТО планирует запустить центр подготовки бойцов ВСУ

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Руководство Североатлантического альянса планирует создать центр по подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает испанская газета El País, ссылаясь на внутренние источники, знакомые с ходом ситуации.

«Проект <...> призван помочь Киеву не только в оборонной подготовке военных», — указывается в материале.

Согласно информации издания, также необходимо научить бойцов «стратегии и управлению», что впоследствии расширит актуальную миссию Евросоюза и натренирует украинских военных до эталонов уровня НАТО.

По данным собеседников издания, власти Польши выразили готовность разместить данный центр на своей территории. Финальное одобрение данного проекта должно быть получено в ходе саммита альянса в июле 2024 года, заключается в публикации.

В ноябре сообщалось, что в Румынии занимаются подготовкой учебного центра для обучения летчиков Вооруженных сил Украины на истребителях F-16, такие базы могут появиться и на Украине.

Ранее ВС РФ уничтожили украинский центр подготовки и применения БПЛА в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами