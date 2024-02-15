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ABC: в США сообщили о планах России разместить ядерное оружие в космосе

ABC: конгрессменам сообщили о планах России разместить ядерное оружие в космосе

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Kiichiro Sato/AP

Американские власти заявили, что Россия, возможно, планирует разместить ядерное оружие в космическом пространстве. По данным ABC, такое действие может представлять угрозу национальной безопасности страны, особенно в отношении спутников.

Несколько источников выразили серьезную тревогу и подчеркнули необходимость обращать на это внимание.

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса Майк Тернер ранее сообщил о серьезной угрозе национальной безопасности, связанной с Россией. CNN также подтвердила эту информацию и отметила, что действия России вызывают серьезное беспокойство и дестабилизирующее влияние.

В связи с этим помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о проведении брифинга для ключевых законодателей в палате представителей конгресса. Однако спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не видит оснований для публичной тревоги.

До этого генерал Ченс Солтцман, командующий космическими силами США, предупредил, что война в космосе может представлять угрозу для всего человечества. В интервью Newsweek он заявил, что такой конфликт может оказаться еще более разрушительным, чем традиционные военные действия в воздухе, на земле и на море, и иметь долгосрочные последствия для жизни людей.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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