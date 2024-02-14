Выписавшийся из больницы шеф Пентагона провел встречу по Украине

Выписавшийся из больницы шеф Пентагона Ллойд Остин провел онлайн-встречу представителей стран, помогающих Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Это стало его первым публичным выступлением после госпитализации. Министр обороны заявил, что чувствует себя хорошо, а прогнозы лечения весьма благоприятные.

12 февраля министра обороны США Ллойда Остина, у которого ранее диагностировали рак простаты, вновь госпитализировали из-за неотложных проблем с мочевым пузырем. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Во время нахождения главы Пентагона в больнице его обязанности взяла на себя заместитель главы Пентагона Кэтлин Хиггс.

В тот же день стало известно, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине по состоянию здоровья.

На брифинге в Белом доме было заявлено, что президент США Джо Байден не поддерживает отставку Ллойда Остина.

Ранее политолог объяснил, во что обойдется США возможная отставка главы Пентагона.