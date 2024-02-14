Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Выписавшийся из больницы шеф Пентагона провел встречу по Украине

После выписки из больницы Остин провел встречу стран, помогающих Украине

close
100%
Violeta Santos Moura/Reuters

Выписавшийся из больницы шеф Пентагона Ллойд Остин провел онлайн-встречу представителей стран, помогающих Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Это стало его первым публичным выступлением после госпитализации. Министр обороны заявил, что чувствует себя хорошо, а прогнозы лечения весьма благоприятные.

12 февраля министра обороны США Ллойда Остина, у которого ранее диагностировали рак простаты, вновь госпитализировали из-за неотложных проблем с мочевым пузырем. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Во время нахождения главы Пентагона в больнице его обязанности взяла на себя заместитель главы Пентагона Кэтлин Хиггс.

В тот же день стало известно, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине по состоянию здоровья.

На брифинге в Белом доме было заявлено, что президент США Джо Байден не поддерживает отставку Ллойда Остина.

Ранее политолог объяснил, во что обойдется США возможная отставка главы Пентагона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами