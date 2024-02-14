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Минобороны России раскрыло количество перехваченных ракет и БПЛА ВСУ за сутки

МО России: ПВО РФ перехватила 7 ракет HIMARS и «Ольха» и уничтожила 98 БПЛА ВСУ

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Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) России перехватила семь ракет HIMARS и «Ольха», а также уничтожила 98 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и «Ольха». Уничтожены 98 украинских беспилотников в районах Зугрэса, Александровки, Андреевки, Горловки, Орлинского в Донецкой народной республике, Червонопоповки, Кременной в Луганской народной республики, Тарасовки, Очертоватого в Запорожской области, а также Обрывки в Херсонской области», — отметили в ведомстве.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

Накануне Минобороны России сообщало, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил места дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении управляемыми бомбами.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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