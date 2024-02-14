Шойгу представили комплекс «Хризантема-С» с модернизированными ракетами «Хризантема-М»

Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) представило главе министерства обороны России Сергею Шойгу готовые образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами «Хризантема-М». Об этом сообщает РИА Новости.

Также главе оборонного ведомства были представлены боевая машину ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковая установка «Джигит» с ракетами ПЗРК «Верба» и комплекс активной защиты «Арена-М».

«Комплекс активной защиты, который предназначается для защиты от противотанковых средств противника, представлен на квалификационные испытания. Также мы ведем работу по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов», – сказал генконструктор КБМ Валерий Кашин.

До этого Сергей Шойгу поручил руководству Научно-производственной корпорации (НПО) «Конструкторское бюро машиностроения» оперативно доработать оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта их применения в специальной военной операции.

Ранее Шойгу оценил выполнение гособоронзаказа по производству ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).