В России удвоили награду за захват в СВО роботизированной платформы THeMIS

Российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) удвоил до 2 миллионов рублей вознаграждение за захват в ходе СВО безэкипажной наземной платформы THeMIS. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЦАСТ оценил реакцию эстонской разведки на это предложение и со своей стороны объявляет об удвоении вознаграждения за захват THeMIS до двух миллионов», — заявил руководитель Центра Руслан Пухов.

4 сентября 2022 года ЦАСТ объявил, что заплатит один миллион рублей тому, кто сможет захватить на Украине эстонскую роботизированную платформу THeMIS и передать ее в распоряжение российского Министерства обороны.

«Из всех образцов военной техники, которые поставляются на Украину, по-настоящему современными, инновационными можно назвать крайне мало систем. Эта платформа действительно новая, это то, на что необходимо обратить внимание — это реальная инновация, это будущее войны», — сказал тогда Пухов.

THeMIS — многоцелевая беспилотная наземная машина, способная выполнять различные функции, от транспортных до боевых или разведывательных.

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