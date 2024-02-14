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В России удвоили награду за захват в СВО роботизированной платформы THeMIS

ЦАСТ объявил о награде в 2 млн рублей за захват в СВО платформы THeMIS

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Milrem Robotics/Wikimedia Commons

Российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) удвоил до 2 миллионов рублей вознаграждение за захват в ходе СВО безэкипажной наземной платформы THeMIS. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЦАСТ оценил реакцию эстонской разведки на это предложение и со своей стороны объявляет об удвоении вознаграждения за захват THeMIS до двух миллионов», — заявил руководитель Центра Руслан Пухов.

4 сентября 2022 года ЦАСТ объявил, что заплатит один миллион рублей тому, кто сможет захватить на Украине эстонскую роботизированную платформу THeMIS и передать ее в распоряжение российского Министерства обороны.

«Из всех образцов военной техники, которые поставляются на Украину, по-настоящему современными, инновационными можно назвать крайне мало систем. Эта платформа действительно новая, это то, на что необходимо обратить внимание — это реальная инновация, это будущее войны», — сказал тогда Пухов.

THeMIS — многоцелевая беспилотная наземная машина, способная выполнять различные функции, от транспортных до боевых или разведывательных.

10 февраля сообщалось, что в РАН начали разработку подходов к военным конфликтам будущего.

8 февраля стало известно о создании робота, который на ходу учится открывать любые двери.

Ранее военный эксперт заявил, что в Вооруженных силах России активно используются роботы.

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Операция на Украине
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