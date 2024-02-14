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Системы ПВО сбили девять украинских беспилотников за ночь

Силы ПВО РФ сбили 9 БПЛА над Белгородской, Воронежской областями и Черным морем

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, беспилотники сбили в Белгородской, Воронежской областях, а также над Черным морем, отметили в ведомстве.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в городе Курчатове упал и сдетонировал беспилотный летательный аппарат. В этом городе находится Курская атомная электростанция.

31 января жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. Оказалось, что беспилотник успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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