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В Великобритании подсчитали общие траты на военную поддержку Украины

В Британии заявили о трате 7,1 млрд фунтов на военную поддержку Украины

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Frank Augstein/AP

Замминистра обороны Великобритании Тимоти Эллиот-Мюррей-Кининмаунд назвал общую сумму средств, потраченных на военную поддержку Украины с декабря 2021 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление замглавы Минобороны Британии.

«С декабря 2021 года Великобритания выделила военную помощь Украине на сумму 7,1 миллиарда фунтов стерлингов. Сюда входит последний пакет военной поддержки на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов», — говорится в ответе замглавы Минобороны на соответствующий парламентский запрос члена Палаты лордов Британии Дейла Кэмпбелла-Сейворса.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен говорила, что в настоящее время бюджетная поддержка, оказываемая Украине со стороны США, имеет для Киева особенное значение.

По ее словам, эта помощь тесно связана с успехами Украины на политической арене и способствует укреплению национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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