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На Украине сообщили о проверках в ВСУ на всех уровнях

Депутат Рады Безуглая сообщила, что в ВСУ начались проверки на всех уровнях

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Alina Smutko/Reuters

Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая заявила, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) начались проверки на всех уровнях. Об этом она сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, в ВСУ начался функциональный досмотр. Его проводят в Генштабе, подразделениях, штабах, ротациях, выясняют, кто воюет, кто нет.

До этого политолог Лариса Шеслер  прокомментировала заявление советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка о проведении первого за два года аудита действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее мнению, таким образом Киев хочет подвести юридическую базу под увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного.

О том, что в данный момент проводится аудиторская проверка действий ВСУ за два года, Подоляк сообщил в эфире телеканала «Рада». По его словам, дальнейшие решения будут приняты исходя из результатов проверочных мероприятий.

Ранее Подоляк в интервью с «24 телеканалом» посетовал на «негативный осадок» после краха контрнаступления ВСУ. По его мнению, в наступательных действиях армии Украины присутствовали некоторые тактические промахи, с чем соглашается военное и политическое руководство страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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