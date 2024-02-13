На Украине сообщили о проверках в ВСУ на всех уровнях

Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая заявила, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) начались проверки на всех уровнях. Об этом она сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, в ВСУ начался функциональный досмотр. Его проводят в Генштабе, подразделениях, штабах, ротациях, выясняют, кто воюет, кто нет.

До этого политолог Лариса Шеслер прокомментировала заявление советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка о проведении первого за два года аудита действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее мнению, таким образом Киев хочет подвести юридическую базу под увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного.

О том, что в данный момент проводится аудиторская проверка действий ВСУ за два года, Подоляк сообщил в эфире телеканала «Рада». По его словам, дальнейшие решения будут приняты исходя из результатов проверочных мероприятий.

Ранее Подоляк в интервью с «24 телеканалом» посетовал на «негативный осадок» после краха контрнаступления ВСУ. По его мнению, в наступательных действиях армии Украины присутствовали некоторые тактические промахи, с чем соглашается военное и политическое руководство страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.