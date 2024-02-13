В Херсонской области заявили о снарядном голоде ВСУ

Украинские солдаты на Херсонском направлении испытывают снарядный голод. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале.

«Украинские вооруженные формирования явно испытывают снарядный голод», — отметил глава Херсонской области.

Он уточнил, что противник стал применять артиллерию только в критических случаях. Недостаток боеприпасов украинцы пытаются компенсировать беспилотниками.

По словам Сальдо, за минувшие сутки на Херсонском направлении работала российская штурмовая и армейская авиация, артиллерия и операторы БПЛА. Они наносили удары от Очакова до Днепровского водохранилища. Губернатор также упомянул и о боях на левом берегу Днепра.

Глава региона обратил внимание, что ВСУ продолжают попытки ротации личного состава. Но все маршруты «пристреляны российским военными», поэтому результат перемещений для противника незначительный.

До этого в Херсонской области прокомментировали применение ВСУ терминалов Starlink.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.