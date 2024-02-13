В Госдуме назвали цель удара по полигону в Селидово

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по складам и полигонам Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы до конца «обесточить» резервы и ресурсы украинской армии. Об этом сообщает «Лента.ру».

Комментируя сообщения об ударе ВС РФ по полигону Селидово, депутат подчеркнул, что российская сторона все отслеживает, наблюдает за ситуацией из космоса и других точек. Парламентарий утверждает, что ВС РФ и дальше будут наносить удары, чтобы «обесточить» все резервы и ресурсы Украины.

До этого стало известно, что российская армия нанесла ракетный удар по военному полигону в Селидово в подконтрольной Украине части ДНР. Утверждается, что на объекте могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, которые прибыли на учения. В момент удара на полигоне проходило построение пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

13 февраля сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне спецоперации нанесли ракетный удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.