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К работе на Севморпути собираются привлечь сверхдальние Ту-142

Минобороны РФ: противолодочные самолеты Ту-142 привлекут к защите Севморпути

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Сверхдальние противолодочные самолеты Ту-142 планируют привлечь к патрулированию Северного морского пути (СМП). Об этом сообщили »Известиям» источники в Минобороны России.

В материале уточнили, что дальность полета боевых самолетов позволит без посадки полностью «перекрывать» маршрут. Кроме того, борт, при необходимости, можно будет использовать для поисково-спасательных операций. Но основное предназначение Ту-142 — поиск атомных субмарин потенциального противника.

В начале января на Северном флоте рассказали о патрулировании Арктики самолетами Ту-142. В 2023 году самолеты Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя протяженность полета составляла 8 тысяч километров, время в воздухе — около 12 часов.

Ранее истребители ВВС Британии поднимались навстречу самолету Ту-142 ВКС России над Норвежским морем.

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