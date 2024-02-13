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Харьковское направление сочли одним из приоритетных

Полковник запаса Алехин назвал Харьковское направление одним из приоритетных

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Антон Вергун/РИА Новости

Российским войскам сейчас нет необходимости идти на прямой штурм Харькова. Им необходимо предпочесть фланговые удары в обход города, рассказал «Царьграду» военный обозреватель, ветеран боевых действий, полковник запаса Геннадий Алехин.

Он обратил внимание, что контроль над Харьковом выглядит привлекательно, так как это обеспечит безопасность Белгородской области, которая сейчас постоянно подвергается обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я думаю, что будут нанесены какие-то такие фланговые удары в обход Харькова с целью заблокировать город», — отметил эксперт.

Военный аналитик подчеркнул, что не стоит сравнивать Авдеевку и Бахмут с Харьковом. По его словам, если начать штурм города, то потери «будут большие». Алехин предложил другую тактику боевых действий. Например, окружить Харьков и ждать, «что будет дальше».

Эксперт не исключил, что противник может сам уйти из города, поскольку бойцы ВС России могут вынудить его пойти на это.

Накануне мэр Харькова заявил о зафиксированных взрывах.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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