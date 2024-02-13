Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Над Белгородской областью российские бойцы сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства обороны РФ.

«<…> около 11.30 мск пресечена попытка <…> совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа угрожал объектам на российской территории.

Средства ПВО ликвидировали аппарат над Белгородской областью.

В минувший четверг, 8 февраля в Минобороны РФ рассказали, что за последние сутки российские средства ПВО сбили 73 украинских беспилотника и перехватили 12 снарядов Vampire.

До этого дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз отметил. что дроны уничтожили над Выгоничским районом.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.