На Украине в результате атаки на завод в Николаеве погибли западные инженеры

На Украине в результате атаки беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) по заводу дронов в Николаеве 8 февраля погибли инженеры и специалисты оборонного сектора из стран Запада. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

В материале уточняется, что в районах завода размещалось значительное количество военной техники, а также джипы с военными номерными знаками.

«Наряду с повреждением объекта в результате удара погибли несколько иностранных специалистов, которые поддерживали усилия по производству беспилотников», — говорится в сообщении.

В тексте также отмечают, что с конца 2023 года натиск армии РФ на оборонный сектор Украины усилился.

До этого сообщалось, что из-за ударов три города Украины остались без электроснабжения. Обесточены Киев, Харьков и Николаев, сообщили в министерстве энергетики Украины.

В этот же день назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в регионе птицефабрика и агропредприятие получили повреждения в результате взрывов.

Ранее на Украине в Николаеве и пригороде Днепра произошли взрывы.