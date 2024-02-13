Депутат Соболев призвал «воплотить в жизнь» идею о повышении возраста контрактников

Проект закона о повышении возраста для увольнения мобилизованных и контрактников, который был удален с портала проектов нормативных правовых актов, дорабатывается. Об этом «Газете.Ru» сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он назвал инициативу «разумной» и подчеркнул, что проект обязательно «нужно воплощать в жизнь».

«Я в принципе выяснил. Этот законопроект по заявлению компетентных депутатов дорабатывается. Я думаю, что это разумное решение. Безусловно, его нужно воплощать в жизнь», — сказал он.

8 февраля Минобороны РФ предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников, законопроект был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, предельный возраст во время мобилизации для всех высших офицеров составит 70 лет, для других контрактников — 65 лет. В пояснительной записке к законопроекту также говорилось, что принятие этой инициативы позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить ее боеспособность.

В ведомстве уточняли, что действующий федеральный закон устанавливает предельный возраст по мобилизации только для тех военнослужащих, которые заключили контракт после 24 июля 2023 года.

11 февраля СМИ обратили внимание на то, что проект закона о повышении возраста для увольнения мобилизованных и контрактников был удален с портала.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что около 1,5 тыс. российских мужчин ежедневно подписывают контракт с министерством обороны РФ.