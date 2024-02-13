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В Днепре в третий раз за ночь произошли взрывы

В украинском гороже Днепре в третий раз за ночь произошли взрывы

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Shutterstock

В украинском городе Днепр на Украине в третий раз за ночь произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробности не приводятся. Сообщения о первой серии взрывов появились в 23:51 мск, о второй — в 00:09 мск.

Украинские СМИ сообщали о перебоях с электричеством и пожаре в городе. Сейчас в ряде регионов Украины, включая Днепропетровскую область, объявлена воздушная тревога.

12 февраля сообщалось, что оборудование одной из электроподстанций было повреждено в Днепропетровской области Украины в результате взрывов.

До этого взрывы произошли в Херсоне.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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