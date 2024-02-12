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Летчик назвал саботажем вывод 59 самолетов и вертолетов из российской юрисдикции

Военный летчик Дрозденко назвал саботажем вывод Ил-76 из российской юрисдикции

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Сергей Русанов/РИА «Новости»

Военный летчик, заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко назвал саботажем вывод из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов, включая Ил-76 и Ми-8. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Дрозденко, воздушные судна стоило перерегистрировать в российском авиационном реестре, чтобы продолжить на них летать.

«Действия, которые были совершены после того, как вышли Федеральный закон, указ президента, постановление правительства, — саботаж», — сказал военный летчик, имея ввиду 56-й Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс».

До этого бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов высказал мнение, что в факте вывода воздушных судов из юрисдикции России нет ничего незаконного — это обычная процедура даже в условиях проведения спецоперации.

Напомним, ФСБ провела обыск в офисе Росавиации, на троих сотрудников агентства возбуждены уголовные дела. Предполагается, что 59 российских самолетов и вертолетов незаконно продали другим странам, после чего часть техники попала к Вооруженным силам Украины (ВСУ), подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на сообщения об обысках в офисе Росавиации отреагировали в Кремле.

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