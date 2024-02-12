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На Украине предложили отказаться от наступательных действий в 2024 году

Комбат ВСУ Филимонов предложил мобилизовать еще 250 тысяч человек

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует отказаться от наступательных действий в 2024 году и копить силы, мобилизовав по меньшей мере 250 тыс. человек. С таким предложением выступил новый командир батальона украинской армии «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов, чьи слова передает «Страна.ua» в Telegram.

«В этом году нам не нужно активных наступательных действий. Мы должны выстраивать оборону», — заявил он.

По мнению комбата, армии Украины необходимо выстраивать оборону, тренировать личный состав и пополнять вооружение

«Надо мобилизовать как минимум 250 000 человек. Без этого мы просто воевать не сможем», — утверждает военнослужащий.

Филимонов также выразил уверенность, что «лучше потерять жизнь с оружием в руках где-то под Купянском, чем жить и работать поваром в Румынии или баристой в Молдове».

В августе военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, кто на самом деле виноват в военных неудачах ВСУ. По его словам, вина за провал летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины лежит на военном руководстве Североатлантического альянса.

Ранее в ГД прокомментировали новую наступательную стратегию ВСУ на 2024 год

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