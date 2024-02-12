В Раде заявили, что ВСУ противостоят российским войскам только своими силами

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский заявил, что военнослужащим страны приходится принимать участие в боевых действиях только своими силами без поддержки зарубежных партнеров. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в личном Telegram-канале.

Таким образом парламентарий прокомментировал предстоящее заседание международной комиссии по обороне Украины, которая оказывает стране военную помощь. Структура получила неформальное название «Рамштайн», а ее членами стали более 50 держав. В том числе это касается всех государств — участников НАТО и большей части стран — членов Европейского союза (ЕС).

«Послезавтра 19-й «Рамштайн» <...>. Странный формат, когда вопрос поставок оружия решается вот так, в буквальном смысле поквартально, а не глобально, исходя из задач и ситуации», — написал Бужанский.

Он добавил, что сейчас украинские войска оказались в таком же положении, как весной 2022 года. Тогда бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одиночку противостояли российским подразделениям, и никакого финансирования от зарубежных партнеров «близко не было».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал отказаться от безвозмездной помощи Украине.