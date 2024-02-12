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Военкор прокомментировал сообщения об использовании Starlink ВС РФ

Военкор Живов: ВС РФ повысят эффективность связи с помощью Starlink

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SpaceX

Военный корреспондент Алексей Живов прокомментировал сообщения о том, что Вооруженные силы России начали использовать системы Starlink компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX в зоне специальной военной операции на Украине. Его слова приводит Tsargrad.tv.

«Оказывается, его можно купить, и он неплохо работает и на «сторону добра». А теперь представьте, хлопцы, что будет, когда американцы отключат вас от своей разведки? Чужим оружием в кредит воевать — такое дело. <...> Сегодня есть оружие и кредиты, а завтра вы уже цепляетесь за шасси последнего американского борта, взлетающего из Киева», — подчеркнул военкор.

Он добавил, что отсутствие связи Starlink у украинских военных в районе Авдеевки может быть результатом работы российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщил американский военный портал Defense One со ссылкой на украинский источник, российские войска начали применять системы Starlink в зоне СВО. Отмечается, что на данный момент Вооруженные силы РФ используют терминалы по всему дальнему фронту в количестве нескольких десятков.

9 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что российские военные парализовали работу терминалов Starlink в районе населенного пункта Авдеевка, из-за чего у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушились связь и управление войсками.

Ранее стало известно, что SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink.

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