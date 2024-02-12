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Российские войска уничтожили два поезда с техникой и боеприпасами для ВСУ

ВС РФ уничтожили поезда с техникой для ВСУ в Кировоградской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили два поезда, которые перевозили боеприпасы и технику для украинских войск в Кировоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора подполья в Николаевской области Сергея Лебедева, которому об успешном ударе рассказали коллеги.

По словам Лебедева, составы были поражены вечером 10 февраля в результате удара по вокзалу в Александрии.

«В момент, когда в одном месте стояло два состава с техникой и БК, к ним прилетело... Составы, в которых находились ГСМ, полыхнули очень серьезно. По предварительным данным, сгорело порядка двух десятков иностранной техники...» — сообщил координатор подполья.

Уточняется, что вокзал в Александрии — важный перевалочный пункт украинских войск, поскольку через него проходят ж/д пути из Одессы в Харьков, а также из Киева в Днепр.

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили поезд с бойцами ВСУ в Павлограде.

Ранее российские бойцы ликвидировали минометный расчет ВСУ на Купянском направлении.

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