Вооруженные силы России уничтожили два поезда, которые перевозили боеприпасы и технику для украинских войск в Кировоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора подполья в Николаевской области Сергея Лебедева, которому об успешном ударе рассказали коллеги.

По словам Лебедева, составы были поражены вечером 10 февраля в результате удара по вокзалу в Александрии.

«В момент, когда в одном месте стояло два состава с техникой и БК, к ним прилетело... Составы, в которых находились ГСМ, полыхнули очень серьезно. По предварительным данным, сгорело порядка двух десятков иностранной техники...» — сообщил координатор подполья.

Уточняется, что вокзал в Александрии — важный перевалочный пункт украинских войск, поскольку через него проходят ж/д пути из Одессы в Харьков, а также из Киева в Днепр.

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили поезд с бойцами ВСУ в Павлограде.

Ранее российские бойцы ликвидировали минометный расчет ВСУ на Купянском направлении.