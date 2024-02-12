В Израиле подтвердили удары по кварталу Рафаха на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о нанесении ее ударов по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

12 февраля арабские СМИ сообщили об «ожесточенных ударах» ЦАХАЛ по городу Рафах.

По данным израильской армии, серия ударов была нанесена по «террористическим объектам» в районе квартала Аш-Шабура на юге сектора Газа.

Также в ЦАХАЛ добавили, что военные завершили «нанесение ударов».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.