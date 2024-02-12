В Херсоне произошли взрывы

На Украине произошли взрывы в городе Херсоне. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Отмечается, что город находится под контролем украинских властей.

Подробностей на текущий момент нет, власти не прокомментировали ЧП.

Менее часа назад стало известно о взрывах в Харькове и Павлодаре Днепропетровской области.

Сейчас в нескольких областях Украины, включая подконтрольные Киеву районы Херсонской области, действует воздушная тревога.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.