В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское информагентство «Укринформ».

Позже украинское издание «Страна.ua» написало, что в этом городе раздались новые взрывы.

Как заявил официальный исполнительный комитет Павлограда, после взрывов в значительной части населенного пункта пропало электричество, тепло- и водоснабжение.

Накануне назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне.

Утром 11 февраля начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила о повреждении нескольких инфраструктурных объектов в Николаевской области.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в специальной военной операции.